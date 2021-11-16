Берлин, , 18:56 — REGNUM После внезапного наводнения, опустошившего деревни в долине Ар в Германии, многие немецкие граждане остались без крова. Эксперты считают, что необходимо коренным образом изменить подход обустройства районов, подверженных риску наводнений. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 ноября.

Наводнение jsptoa

Альфред Себастьян осматривает пространство, которое раньше являлось его кухней. Нет пола, стены голые, и единственные приборы, которые можно увидеть, — плита и конструкционные сушильные машины. Вот что осталось после катастрофических наводнений, которые обрушились на Дернау, немецкую деревню в долине Ар.

Известный своими живописными виноградниками регион был опустошен после того, как проливные дожди превратили обычно спокойную реку Ар в бурный поток. Себастьян, который является мэром Дернау, был вынужден отступить на верхние этажи своего дома, так как вода затопила подвал и первый этаж.

Более 130 человек в долине погибли, еще 17 тысяч живут в обломках. По словам Себастьяна, в самом Дернау 400 из 500 домов города в настоящее время непригодны для жилья.

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