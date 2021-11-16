Подгорица, 16 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Цены на товары и услуги личного потребления в Черногории, измеренные индексом потребительского цен, в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем, были в среднем выше 0,7 процента, показывают данные Монстата.

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Потребительские цены в октябре по сравнению с тем же месяцем 2020 года выросли на 3,8 процента. Цены в период с января по октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были на два процента больше, чем усреднение.