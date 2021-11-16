Таллин, 16 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Парламент Эстонии готовится обсудить поправки в Закон о детских дошкольных учреждениях, которые освободят родителей детей, посещающих детский сад, от платы. Об этом сообщило эстонское «Радио 4» со ссылкой на инициаторов законопроекта из Социал-демократической партии.

Pixabay.com Детский сад

Член парламентской комиссии по культуре Эдуард Одинец отметил в этой связи, что плата за место в детском саду в разных самоуправлениях страны отличается в разы. В одних регионах с родителей требуют 10 евро в месяц, в других — детские сады бесплатны, в третьих сумма вообще приближается к 100 евро.

«Верхняя планка — 20% от минимальной зарплаты, и во многих самоуправлениях плата за детский сад составляет 12−15%. Это большие суммы, которые к тому же автоматически растут при повышении минимальной заработной платы. Все это вызывает неравенство между детьми и их возможностями получить дошкольное образование», — отметил Одинец.

Согласно расчетам, если предложенное новшество вступит в силу, оно будет обходиться государству примерно в 40 миллионов евро в год. По словам Одинца, сумма не большая, учитывая, что бюджет государства составляет 13 млрд евро.

Поправка прошла первое чтение в комиссии и передана на обсуждение в главный зал парламента страны.