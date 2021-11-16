Берлин, , 18:49 — REGNUM Три партии, ведущие переговоры о формировании следующего правительства Германии, надеются в скором времени разрешить свои разногласия по целому ряду вопросов, начиная от решения проблемы изменения климата и заканчивая финансами. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 ноября.

Олаф Шольц Олаф Косинский

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры «Социал-демократической партии» (СДПГ) с партией «Союз 90/Зелёные» и ориентированной на бизнес «Свободной демократической партией» (СВДП) проходят весьма успешно.

Выступая на ужине, организованном ежедневной газетой Sueddeutsche Zeitung, Шольц отказался комментировать то, о чем стороны договорились на данный момент в ходе переговоров.

«Проводимые встречи проходят в благоприятной атмосфере», — заявил Шольц, отметив, что в ближайшее время участники переговоров достигнут соглашения о формировании следующей правящей коалиции Германии.

В течение последних нескольких недель представители трёх партий вели переговоры в Берлине, при этом практически не появлялось никаких подробностей. На данный момент известно, что стороны наметили основные приоритеты политики на следующие четыре года. К ним относятся крупные инвестиции в защиту климата, инфраструктуру и образование.

Шольц, действующий министр финансов и вице-канцлер, намерен заключить коалиционное соглашение к концу ноября. Таким образом, 6 декабря канцлер Германии приведёт к присяге свой новый кабинет.

Тем не менее, прежде чем это произойдет, коалиционной группе придется преодолеть свои разногласия по целому ряду вопросов. У лидеров трёх партий существуют различные подходы в отношении борьбы с изменением климата, формирования государственного бюджета и проведения внешнеполитического курса страны.

«Зеленые» и СВДП также расходятся во мнениях о том, как финансировать согласованное расширение возобновляемых источников энергии и перенести дату выхода угольных электростанций на 2030 год.

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