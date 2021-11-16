п. Комарово, , 18:53 — REGNUM На летней базе отдыха в поселке Комарово под Петербургом найдено более десятка частей от мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

12 головных взрывателей от минометных мин, предположительно, финского производства, времён Великой Отечественной войны. пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Сообщение о подозрительных предметах в грунте на территории летней базы отдыха, расположенной на 1-й Дачной улице в поселке Комарово Курортного района Петербурга, поступило в дежурную часть днем 16 ноября.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии обследовали находку и установили, что среди корней дерева находились 12 головных взрывателей от минометных мин, предположительно, финского производства, времён Великой Отечественной войны.

«Взрывоопасные предметы были вывезены на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожены», — добавили в ведомстве.

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