Москва, 16 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. 27-летний опорный полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Роман Зобнин, получивший травму в матче со сборной Хорватии (0:1), пропустит ближайшие три недели. Футболисту предстоит восстанавливаться от мышечного повреждения.

Soccer.ru Роман Зобнин

Таким образом, Роман Зобнин пропустит матчи чемпионата России с «Краснодаром», «Уфой» и «Ахматом», а также игру пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 с «Наполи».

В текущем сезоне Роман Зобнин принял участие в шестнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Урала» и «Сочи». Также футболист получил две желтые карточки.

Зобнин выступает за «Спартак» с 1 июля 2016 года после ухода из московского «Динамо» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.