Москва, 16 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В учебниках по истории не должно быть авторских трактовок исторических событий. Такое мнение ИА REGNUM выразил заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия», полковник, Герой России Александр Головашкин.

Учебники

«Для детей учебник является последней инстанцией трактовки исторических событий. И в нем не должно быть никаких авторских теорий. Должны быть представлены просто события, просто факты», — сказал Головашкин.

По его словам, интерес к истории у детей возникает через призму восприятия личности: «Люди, «делающие историю», в их восприятии должны быть живыми. Это намного интереснее, чем ворох различных мнений. К тому же, нельзя учить детей не любить свою страну, а именно с этим контекстом в учебниках изложены многие исторические события. В этом вопросе нужно разобраться и решить, как защитить наших детей, будущее нашей страны от подобного негативного влияния».