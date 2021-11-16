Вашингтон, 16 ноября 2021, 18:45 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Vanguard решили ослабить дробовики в игре после того, как один геймер убил из этого оружия 25 врагов за 33 секунды. Об этом 16 ноября сообщает портал GamesRadar.

Героиня Call of Duty Vanguard
Героиня Call of Duty Vanguard
Скриншот с YouTube

В посте на своей twitter-странице студия Sledgehammer Games написала, что решила провести «экзорцизм дробовиков». Таким образом разработчики ответили на публикацию пользователя Zexafy, который в своём видео показал, как ему удалось использовать этот вид оружия.

https://twitter.com/SHGames/status/1460417881066278912

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по итогам первой недели продаж Call of Duty: Vanguard стала худшим релизом франшизы в Великобритании за 14 лет. Журналисты обратили внимание, что хуже этой игры выступила только Call of Duty 4: Modern Warfare, которая вышла в 2007 году.

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