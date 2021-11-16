Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Vanguard решили ослабить дробовики в игре после того, как один геймер убил из этого оружия 25 врагов за 33 секунды. Об этом 16 ноября сообщает портал GamesRadar.

Героиня Call of Duty Vanguard Скриншот с YouTube

В посте на своей twitter-странице студия Sledgehammer Games написала, что решила провести «экзорцизм дробовиков». Таким образом разработчики ответили на публикацию пользователя Zexafy, который в своём видео показал, как ему удалось использовать этот вид оружия.

https://twitter.com/SHGames/status/1460417881066278912

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по итогам первой недели продаж Call of Duty: Vanguard стала худшим релизом франшизы в Великобритании за 14 лет. Журналисты обратили внимание, что хуже этой игры выступила только Call of Duty 4: Modern Warfare, которая вышла в 2007 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии Vanguard стала самой неуспешной игрой Call of Duty за 14 лет