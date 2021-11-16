16 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили планы Минфина России по повышению цен на крепкий алкоголь в стране.

Тимур Кондратьев, , 21:24 — REGNUM Информация, согласно которой в Министерстве финансов Российской Федерации хотят с 1 января увеличить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Нелегальный алкоголь Цитата из к/ф «Самогонщики». Hеж. Леонид Гайдай. 1962.СССР

»Как в том анекдоте: — Папа, водка подорожала — это значит, что ты будешь теперь меньше пить? — Нет, сынок, это значит, что ты теперь будешь меньше есть», — написал Даниил Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что рост цен на алкоголь представляется в качестве заботы о здоровья населения Российской Федерации, но это происходит одновременно с ростом цен на огромное количество товаров в продуктовых магазинах России.

«В этой жизни, наверное, никогда мы не услышим, что предлагают в России понизить цены на тот или иной продукт. Одни только повышения», — отмечает Дмитрий Ф.

«Это, конечно, всё очень хорошо и правильно, но про повышение зарплат были какие-либо предложения?!» — интересуется Анастасия О.

Некоторые комментаторы отмечают, что повышением цен на алкоголь невозможно решить проблемы с алкоголиками и всем тем негативным, что с ними связано.

«Вообще запретить алкоголь надо. Вся страна синеет на глазах!» — пишет пользователь под псевдонимом «Здравый Смысл».

Отдел с алкогольной продукцией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что забота о населении выглядит крайне неубедительно, но при этом создаётся благоприятное поле для тех, кто зарабатывает на производстве алкоголя в России.

«И что они хотят этим решить? Да ничего! Просто делают вид, что заботятся о населении, и отрабатывают заказы алкомафии. Теперь смертей от палёного рынка станет больше, да и денег в карманах негодяев соответственно! Законотворцы, блин!» — возмущается Сергей С.

Ряд пользователей указывает на то, что граждане России стали сильно меньше пить крепкого алкоголя, но те, кто не изменил своей привычке, будут склоняться к нелегальным спиртным напиткам.

«Как показал опыт, в нашем государстве цена на количество потребления не влияет, купят без акциза. Всё-таки пить стали значительно меньше, чем 20 лет назад. Зато развелись нелегалы, с ними конкурировать тяжело, у них товар без акциза», — указывает Виктор В.

«И так эту водку никто не покупает уже. Все адекватные люди давно уже перешли на дорогой вискарик либо же на пиво и вино. Маргиналы будут покупать водку из-под полы, отравляясь и помирая», — предполагает Roma S.

Водка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что руководству России пора начать полностью контролировать производство спиртных напитков, чтобы добиться позитивных изменений в области здоровья простых граждан.

«Только при государственной монополии на алкоголь и продвижении пропаганды здорового образа жизни, начиная с подросткового возраста, можно будет хоть как то спасать наше население. Дав «крылья» мошенникам, вы добьётесь только того, что народ начнёт погибать от суррогата», — предупреждает Светлана А.

Напомним, 15 ноября на федеральном портале проектов правовых актов появился документ, согласно которому в Министерстве финансов Российской Федерации хотят с 1 января увеличить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Предполагается, что цены на водку вырастут на 7,4% до 261 рубля, коньяк же подорожает на 7,6% до 480 рублей.