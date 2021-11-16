Таллин, 16 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. То, что власти Эстонии согласны на привлечение все большего числа мигрантов для обеспечения рынка труда рабочими руками, вызывает ассоциации со временами СССР. Об этом заявил портал национал-консерваторов Эстонии Uued Uudised.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Издание напомнило слова президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера о том, что «Эстония уже 6 лет является страной, куда прибывает жить и работать большее число людей, чем отсюда уезжает».

Однако, отмечают национал-консерваторы, на практике это означает появление в Эстонии все большего числа людей, предпочитающих общение на русском языке, а это ставит крест на национальной политике государства.

«Грубо говоря, в Эстонии сейчас проводится именно та политика, которую начала Коммунистическая партия Советского Союза, то есть ввоз рабочей силы на союзные заводы (теперь — в международные фирмы), против чего была направлена вся «поющая революция». Только теперь это осуществляется руками самих эстонцев, что ещё более отвратительно», — говорится в редакционной статье.

Издание иронизирует, что в местных СМИ вовсю говорят о том, как эстонское государство нуждается в специалистах сферы инфотехнологии, но «сводится все в итоге к строителям и сельхозработникам»: «Ожидаемая зарубежная рабочая сила — это точно не IT-специалисты, а прибывающие на стройку Степы и в хлев — Оли. Плюс негры-курьеры для Bolt-Wolt и прочие малотребовательные (или даже презирающие труд) поселенцы, для которых не действуют никакие корона-паспорта».

«Наводнение Эстонии зарубежной рабочей силой, в особенности русскоязычными славянами, — это опасность для существования эстонскости, эстонцев как народности, эстонского языка, культуры и национальной республики», — возмущается издание национал-консерваторов.