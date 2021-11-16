Москва, 16 ноября 2021, 18:44 — REGNUM Московский Политех и Автотор Холдинг совместно реализуют проект «Доступный электромобиль» в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Основная задача проекта — создание высокотехнологичных решений для «зеленого» автомобилестроения и обеспечение кадрами нового поколения автомобильной отрасли. Для реализации этого проекта строится новая специальная лаборатория.
Московский Политех и один из крупнейших производителей автомобилей в России «Автотор Холдинг» долгие годы находятся в тесном сотрудничестве и реализуют совместные проекты. Одним из них в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» стал проект «Доступный электромобиль».
В настоящее время автомобильная промышленность постепенно переходит на электропривод. Речь идет не об «автомобилях на батарейках», а о транспортных средствах, в которых используются электродвигатели в различных приводах. При этом полностью меняется конструкция автомобиля и его внешний вид. Соответственно, меняется и само производство. Инженеры отмечают важность разработки новых силовых установок с источниками энергии на борту: это могут быть и батареи, и топливные элементы, а конкретнее — водород.
Московский Политех является флагманом проектной деятельности в различных областях. Масштабы разрабатываемых им проектов выходят далеко за границы университета, поэтому вуз привлекает к сотрудничеству индустриальных партнеров. Проект «Доступный электромобиль» тому подтверждение. По мнению Александра Сорокина, рабочих специалистов «Автотор Холдинг» может подготавливать самостоятельно, а вот инженеров — нет. Для этого необходима коллаборация с Московским Политехом.