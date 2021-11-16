Москва, , 18:44 — REGNUM Московский Политех и Автотор Холдинг совместно реализуют проект «Доступный электромобиль» в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Основная задача проекта — создание высокотехнологичных решений для «зеленого» автомобилестроения и обеспечение кадрами нового поколения автомобильной отрасли. Для реализации этого проекта строится новая специальная лаборатория.

Московский Политех и один из крупнейших производителей автомобилей в России «Автотор Холдинг» долгие годы находятся в тесном сотрудничестве и реализуют совместные проекты. Одним из них в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» стал проект «Доступный электромобиль».

В настоящее время автомобильная промышленность постепенно переходит на электропривод. Речь идет не об «автомобилях на батарейках», а о транспортных средствах, в которых используются электродвигатели в различных приводах. При этом полностью меняется конструкция автомобиля и его внешний вид. Соответственно, меняется и само производство. Инженеры отмечают важность разработки новых силовых установок с источниками энергии на борту: это могут быть и батареи, и топливные элементы, а конкретнее — водород.

«Сейчас мы создаем план совместной работы с Московским Политехом. Это не только разработка автомобилей, но и создание исследовательских лабораторий: какие автомобили «Автотор» будет производить, какие технологии и технические решения для этого нужно разработать, какие специалисты необходимы. Поэтому прямо сейчас мы занимаемся созданием такой лаборатории в Московском Политехе на Большой Семеновской. Московский Политех — очень крупный вуз, поэтому нехватки в профессионалах точно не будет!», — рассказал генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

Московский Политех является флагманом проектной деятельности в различных областях. Масштабы разрабатываемых им проектов выходят далеко за границы университета, поэтому вуз привлекает к сотрудничеству индустриальных партнеров. Проект «Доступный электромобиль» тому подтверждение. По мнению Александра Сорокина, рабочих специалистов «Автотор Холдинг» может подготавливать самостоятельно, а вот инженеров — нет. Для этого необходима коллаборация с Московским Политехом.

«Студенты Московского Политеха участвуют в реальных проектах и вовлечены в процессы их разработки. Так обучающиеся в полной мере на практике знакомятся с будущей работой. Именно поэтому наших выпускников охотно берут в такие международные компании, как BMW AG, Volkswagen Group и другие», — добавил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.