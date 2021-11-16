Ереван, 16 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает 16 ноября военное ведомство Армении.

Здание МО Армении

В Ереване подчеркивают, что обсуждалась ситуация, сложившаяся из-за вторжения Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора министр обороны Армении представил обстановку, сложившуюся на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной линии в результате провокации ВС Азербайджана 16 ноября. Сурен Папикян отметил, что вторжение подразделений ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении является грубым нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и ставит под угрозу весь переговорный процесс», — указано в заявлении минобороны Армении.

Отмечено, что глава военного ведомства России «выразил готовность приложить максимум усилий для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и развязки ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 ноября на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области происходят перестрелки и боестолкновения. Баку и Ереван обвиняют друг друга в целенаправленном обострении ситуации.