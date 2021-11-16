Минск, 16 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося 16 ноября телефонного разговора «прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом», — сказано в официальном сообщении.

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Лукашенко также сообщил президенту России «о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель».

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