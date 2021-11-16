Таллин, , 18:42 — REGNUM Государственный центр опорных услуг Эстонии объявил конкурс по поиску компании, которая займется проведением и анализом тестов на коронавирус для Департамента здоровья в 2022 году.

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Об этом сообщил местный портал ERR, отметив, что услуга должна включать в себя проведение и анализ ПЦР-тестов, а также тестов на антигены по всей Эстонии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 декабря. Стоимость государственного заказа составляет минимум 100 млн евро.

В октябре 2021 года Министерство образования и науки Эстонии ходатайствовало перед правительством о выделении 7,5 млн евро. Эта сумма была предназначена для закупки и отправки в школы примерно трех миллионов экспресс-тестов на антиген SARS-CoV-2.