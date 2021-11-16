Париж, 16 ноября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» может потерять 18-летнего вундеркинда Хави Симонс следующим летом. Нидерландский полузащитник не собирается продлевать контракт с французским клубом и намерен перейти в один из клубов Испании или Германии на правах свободного агента. Об этом 16 ноября сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Psg.fr ПСЖ

Ранее агент Хави Симонса Мино Райола заявлял, что на данный момент переговоров между ним и руководством парижского клуба по продлению контракта не ведется. Текущее соглашение Симонса с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Хави Симонс не сыграл ни в одном матче за «ПСЖ» во всех турнирах. В прошлом сезоне нидерландец сыграл лишь в одном туре Лиги 1 2020/21 и в одном матче Кубка Франции, проведя на поле суммарно 13 минут.

На данный момент в составе «Пари Сен-Жермен» нет места для Симонса, так как на место в стартовом составе претендуют Марко Верратти, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Джорджиньо Вейналдум, Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе и Данилу Перейра.