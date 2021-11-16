Тюмень, , 18:41 — REGNUM В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вакциной для ревакцинации смогут привиться 79 200 человек. Уже на этой неделе она будет выдана в медицинские учреждения области и на пункты вакцинации.

В оперштабе отмечают, что для повторной вакцинации можно использовать любую вакцину.

Всего в Тюменскую область с начала массовой вакцинации поступило более 1 миллиона доз вакцины, из них «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) 734 972 доз, «ЭпиВакКорона» — 35 240, «КовиВак» — 7305, «Спутник Лайт» — 224 568. Из них реализовано уже 88,9% от ранее поставленной вакцины.