Владимир, 16 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Во Владимире прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 5813 сотрудников системы школьного и дошкольного образования — 74,9% от общего числа работающих в этой сфере. Ещё 619 сотрудников муниципальных учреждений образования в последние полгода переболели COVID-19. Как сообщат ИА REGNUM, такие данные привела на брифинге 16 ноября начальник управления образования администрации города Владимира Елена Малик.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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Данные мониторинга показали, что в тех учреждениях, где доля прошедших вакцинацию работников высока, заболеваемость в коллективах и среди детей ниже. Например, в школе № 10 доля привившихся сотрудников составила 92%, и за прошедшие полгода в школе не было ни одного случая заболевания COVID-19. Аналогичная ситуация — в школах № 33, 43, 49, ДОУ № 18, 43, 15 где более 80% работников сделали прививки. В образовательных учреждениях с низкой долей привитых от коронавируса ситуация противоположная.

Особые требования к состоянию здоровья работников школ и детских садов, обязательность прохождения профилактических медосмотров и своевременное вакцинирование закреплены в федеральном законодательстве и нормативных правовых актах. Во Владимире были отстранены до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо до прохождения вакцинации шесть педагогов дошкольных учреждений и четыре школьных педагога. Они не уволены, и их отстранение и другие ограничительные меры связаны именно с непростой ситуацией с COVID-19 во Владимире.