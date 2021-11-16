Москва, , 18:38 — REGNUM В «Сильной России» разделяют возмущение общественности относительно искажений фактов о России, выявленных в учебниках по истории. Об этом ИА REGNUM заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

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«Мы, безусловно, разделяем возмущение экспертов и родительской общественности. Претензии к содержанию этих учебников звучат на многих мероприятиях, даже президент обратил на это внимание. Нами была собрана экспертная рабочая группа и проведен тщательный анализ школьных учебников истории», — сказал Цветков.

По его словам, если в пособиях по отечественной истории «всё более-менее нормально», то в учебниках по всеобщей истории специалисты выявили «совершенно возмутительные моменты искажения исторических фактов и демонизации нашей страны»: «Мы направили соответствующие аргументированные предложения [помощнику президента РФ Владимиру] Мединскому и в Минпросвет, и надеемся, что будет сформирована комиссия при Министерстве просвещения, а также комиссия с участием МВК по историческому просвещению, и будут приняты соответствующие меры. Крайне важно внедрить ФГОСы, и привести учебники с ними в соответствие. Наши эксперты и я лично готовы принять участие в работе данной комиссии».