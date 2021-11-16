Минск, , 18:36 — REGNUM Бежавшие от репрессий за границу белорусские диссиденты зря обрушились на Ангелу Меркель с критикой за телефонный разговор с Александром Лукашенко, непризнанным Евросоюзом президентом Белоруссии. Об этом 16 ноября заявил Лукашенко в ходе совещания с высшим руководством постсоветской республики на тему миграционного кризиса.

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«Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся (в странах ЕС. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии). После нашего разговора с Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором», — заявил Лукашенко в ходе совещания.

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В официальном сообщении президентской пресс-службы выражена озабоченность Лукашенко тем, «чем же в первую очередь беспокоится сбежавшая за рубеж оппозиция» и приводится такое его высказывание: «Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос «рэжыма Лукашенка»? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего».

«Еще один момент хочу подчеркнуть: есть много добрых людей, которые готовы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с беженцами и не только на границе Белоруссии, Польши, Литвы, Латвии. Не только, но прежде всего здесь. К ним бы я отнес Объединенные Арабские Эмираты. Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев», — сообщил Лукашенко, заверяя в готовности «дружественного государства» ОАЭ «сыграть здесь значительную роль» в урегулировании эскалации миграционного кризиса.

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