Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Благодаря паспорту, который обнаружили в вещах с частями тела мужчины, найденными в сумке в Петербурге, удалось быстро установить личность погибшего. Им оказался пенсионер, который, по заявлению родственников, без вести пропал три дня назад. Об этом 16 ноября сообщает Telegram-канал Mash.

Смерть

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 ноября рабочие на набережной реки Смоленки на Васильевском острове нашли тележку с клетчатой сумкой, с отчлененными останками мужчины внутри, а также паспорт гражданина РФ. По данному факту органами СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По предварительным данным, убитый — 66-летний Александр Г., который был объявлен в розыск как пропавший без вести 14 ноября 2021 года. Он проживал в доме в нескольких сотнях метров от места, где были найдены останки.

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