Кемерово, 16 ноября 2021, 18:34 — REGNUM В Кемеровской области организована проверка в связи с задымлением на шахте «Алардинской». Об этом сообщила прокуратура региона.
«Сегодня, 16 ноября, в Калтанском муниципальном округе произошло задымление на шахте «Алардинская». По предварительным данным, работники предприятия был выведены на поверхность, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
По данному факту организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.