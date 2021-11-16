Кемерово, 16 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка в связи с задымлением на шахте «Алардинской». Об этом сообщила прокуратура региона.

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«Сегодня, 16 ноября, в Калтанском муниципальном округе произошло задымление на шахте «Алардинская». По предварительным данным, работники предприятия был выведены на поверхность, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

По данному факту организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.