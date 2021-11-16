Москва, , 18:34 — REGNUM 16 ноября итальянская газета L’Arena, базирующаяся в Вероне, сообщила, что ассистент главного тренера миланского «Интера» Паоло Ваноли готов подписать контракт с московским «Спартаком».

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Ранее Паоло Ваноли работал тренером молодежный и юниорских сборных Италии (до 16, до 18, до 19 лет), а также был ассистентом Антонио Конте во время тренерской деятельности итальянца в лондонском «Челси».

Ранее сообщалось, что скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани отказался занять пост спортивного директора «красно-белых».

На данный момент московский «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. После четырнадцати туров у команды Руя Витории пять побед и пять поражений.