София, , 18:32 — REGNUM Новым председателем Конституционного суда Республики Болгария избрана судья высшей категории, известный в международных кругах юрист Павлина Панова. Об этом 16 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Сальватор Роза (1615-1673). Фемида

Панова сменила на этом посту Бориса Велчева, мандат которого истек 15 ноября. Согласно официальной информации, она станет первой женщиной, возглавившей КС Болгарии с момента его основания в 1991 году.

В послужном списке 54-летней Пановой — должность руководителя коллегии по уголовным делам при кассационном суде Болгарии, а также пост специального эксперта (ad hoс) в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Пановой окончила юридический факультет Софийского университета, проходила практику в Нидерландах, Германии, Люксембурге, Дании, Франции и Польше.

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