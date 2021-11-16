Конституционный суд Болгарии возглавила Павлина Панова
София, 16 ноября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Новым председателем Конституционного суда Республики Болгария избрана судья высшей категории, известный в международных кругах юрист Павлина Панова. Об этом 16 ноября сообщило Болгарское национальное радио.
Панова сменила на этом посту Бориса Велчева, мандат которого истек 15 ноября. Согласно официальной информации, она станет первой женщиной, возглавившей КС Болгарии с момента его основания в 1991 году.
В послужном списке 54-летней Пановой — должность руководителя коллегии по уголовным делам при кассационном суде Болгарии, а также пост специального эксперта (ad hoс) в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.
Пановой окончила юридический факультет Софийского университета, проходила практику в Нидерландах, Германии, Люксембурге, Дании, Франции и Польше.