Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Моддер (разработчик модификаций) выпустил дополнение к VR-версии The Elder Scrolls V: Skyrim, которое добавляет в игру «настоящую виртуальную магию». Об этом 16 ноября сообщает портал Eurogamer.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

Частью разработки нейробиолога, известного под ником Cangar, является мозговой интерфейс, благодаря которому мощь заклинания в Skyrim усиливается в случае, если геймер концентрируется на нём. Разработчик выложил в сеть демонстрационное видео.

Напомним, 11 ноября 2021 года компания Bethesda в честь 10-летия выхода The Elder Scrolls V: Skyrim выпустила версию игры Anniversary Edition. В него, в частности, вошёл контент, созданный «Клубом творчества» (Creation Club).

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