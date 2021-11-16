Вашингтон, 16 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Моддер (разработчик модификаций) выпустил дополнение к VR-версии The Elder Scrolls V: Skyrim, которое добавляет в игру «настоящую виртуальную магию». Об этом 16 ноября сообщает портал Eurogamer.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Частью разработки нейробиолога, известного под ником Cangar, является мозговой интерфейс, благодаря которому мощь заклинания в Skyrim усиливается в случае, если геймер концентрируется на нём. Разработчик выложил в сеть демонстрационное видео.

Напомним, 11 ноября 2021 года компания Bethesda в честь 10-летия выхода The Elder Scrolls V: Skyrim выпустила версию игры Anniversary Edition. В него, в частности, вошёл контент, созданный «Клубом творчества» (Creation Club).