Тбилиси, 16 ноября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о больших переживаниях Михаила Саакашвили в тюрьме и о том, что власти Грузии «что-то скрывают» о его состоянии, сообщает 16 ноября грузинское информационное агенство CYC.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

По словам Денисовой, которой грузинские власти не разрешили посетить Саакашвили в тюрьме, бывший президент уже почти три дня не может встать с постели и очень страдает от процессов, которые разворачиваются вокруг него.

«Как я узнала, отныне будут допущены только близкие, адвокаты и наш украинский консул. Сегодня с ним был адвокат, который передал мне письмо от Михаила. Он пишет, что учреждение, в котором он сейчас находится, не является больницей. В клинике есть оборудование, но оно не является многопрофильным. Преступники весь день выкрикивают его имя. Саакашвили также написал, что ему сегодня в третий раз не разрешили присутствовать в суде. Он остается преданным Украине гражданином и очень сильно переживает из-за процессов, которые сейчас там разворачиваются,» — заявила Денисова.

Омбудсмен выразила беспокойство за состояние здоровья Саакашвили и отметила, что у него чрезвычайно скачет артериальное давление, а уровень калия в организме очень низок.

По словам Денисовой, состояние Саакашвили удалось стабилизировать с помощью медикаментов. Однако, после того, как к нему перестали пускать врача, Саакашвили в знак протеста прекратил приём лекарств.

Денисова считает, что отказ грузинских властей допустить её до Саакашвили означает, что «государство что-то скрывает».

Напомним, что специально прилетевшей 15 ноября в Грузию Денисовой было отказано во встрече с Саакашвили в тюрьме.