Минск, , 18:27 — REGNUM Часть застрявших на границе с Польшей нелегальных мигрантов размещена на ночлег в логистическом центре Белоруссии, передаёт 16 ноября БелТА.

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Белорусский президент Александр Лукашенко дал соответствующее поручение губернатору Гродненской области и помощнику по региону. Уточняется, что в центре организовано горячее питание для мигрантов. Ночлег организован прежде всего для женщин и детей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС не намерен открывать своих границ для мигрантов: Брюссель выступает за их репатриацию.

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