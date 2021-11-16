Минск, 16 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора с Ангелой Меркель внёс предложения по урегулированию миграционного кризиса на границах Белоруссии со странами Евросоюза и ждёт нового звонка из Германии. Об этом он заявил 16 ноября в ходе совещания с силовиками и чиновниками, посвящённого обстановке на государственной границе.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко обсудил с Меркель несколько вопросов. В частности, была рассмотрена «проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах». Лукашенко заверил, что не заинтересован в эскалации конфликта на белорусско-польской границе.

Вторым вопросом разговора с Меркель был приток беженцев, в связи с чем Лукашенко констатировал: «У нас, конечно, разные на это взгляды. Что в Европейском союзе, что в Белоруссии, взгляды разные. Очень они озабочены притоком беженцев в Белоруссию».

«Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около 5 тыс. на сегодняшний день (два дня назад был 4681 человек) — это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Белоруссию, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Белоруссию, мы их здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона — в самолет и обратно. Вот таких около 5 тыс. на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу», — добавил Лукашенко.

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«Третий вопрос, который мы обсуждали, и я настаивал на обсуждении этого вопроса: основная проблема на сегодняшний день — это лагерь беженцев. Более 2,1 тыс. на сегодняшний день, а может, уже и больше, которые сконцентрированы на погранпереходе «Брузги». Вы знаете, что они разбили там лагерь рядом в 800 метрах от этого перехода и постоянно находились в течение недели. Вчера они снялись с этого места, прошли 800 метров и заполнили пограничный переход «Брузги». Это самая большая проблема. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что если мы не спасем этих людей, мы будем биты: и Белоруссия, а тем более ЕС, который не пропустил этих беженцев. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать», — сказал Лукашенко. — В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации».

Четвёртым вопросом беседы Лукашенко с Меркель был доступ нелегалов на белорусской территории к гуманитарной помощи из ЕС. Лукашенко по этому поводу заявил: «Германию, Меркель и весь Европейский союз поляки ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают, и причиной тому Белоруссия, что мы блокируем поставку гуманитарной помощи для этих беженцев. Польша вот якобы хотела, но ее не пускают. На что я заметил: «Какие проблемы могут быть у поляков, чтобы передать гуманитарную помощь?».

Пятым пунктом обсуждения «из разговора более чем 50-минутного с канцлером Германии» стала проблема допуска на белорусскую границу к нелегальным мигрантам представителей УВКБ ООН. Лукашенко сообщил также: «В ближайшее время мы переговорим еще раз по этому вопросу. И я уже сказал, что мне хотелось бы услышать ответ на мое предложение Меркель по развязке этого конфликта. Мы также договорились, что наш министр иностранных дел Макей и Боррель (глава МИД Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. — Прим.) будут постоянно в контакте и обсуждать эти вопросы».

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