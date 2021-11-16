Вашингтон, 16 ноября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Певец Гарри Стайлс выпустил свой первый бренд косметики. Об этом 16 ноября пишет издание Billboard.

Скриншот с YouTube Гарри Стайлс

Коллекция называется Pleasing («Приятный») и включает в себя лаки для ногтей, а также уходовые средства за кожей лица. «Я вижу цвет цветка или обоев или что-то в этом роде и думаю: «О, я хочу нанести это на свои ногти», — рассказал артист о том, с чего началось создание его бренда.

Ранее Гарри Стайлс присоединился к актёрскому составу фильма «Вечные» киновселенной Marvel. Он исполнил роль Эроса, брата злодея Таноса — в дальнейшем певец появится и в других фильмах студии.