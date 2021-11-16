Новосибирск, , 18:21 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить решение вопроса по расторжению контракта с недобросовестным охранным предприятием, которое должно было следить за порядком на Монументе Славы. Об этом он заявил на аппаратном совещании с главами районов и Центрального округа сегодня, 16 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Монумент Славы. Новосибирск Wreath

«Я прошу принять меры по усилению контроля и недопущению нарушений не только у Вечного огня, но и на всей территории сквера, посвящённого павшим воинам», — подчеркнул он.

В мэрии города отметили, что поручение связано с инцидентом, произошедшим в октябре на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы» с участием двух подростков — учащихся 7 и 8 классов. Один из них лежал в чаше Вечного огня, а второй курил.

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По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики города Анны Терешковой, в ближайший месяц контракт с частным охранным предприятием будет расторгнут.

«Мы приняли решение расторгнуть контракт с охранным предприятием с внесением его в реестр недобросовестных поставщиков. Учитывая особую важность и статус объекта, считаем необходимым обеспечить охрану ансамбля «Монумент Славы» при помощи филиала охраны «Росгвардии» по Новосибирской области. Также мы хотим вывести камеры с Вечного огня на Пост № 1, чтобы посетители чувствовали определённую ответственность», — рассказала она.

Кроме того, после инцидента прошло совещание с директорами и социальными педагогами двух школ, в которых учатся подростки, а также совещание с руководителями всех общеобразовательных организаций города, где были даны рекомендации по проведению классных часов, внеурочных мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданской ответственности.