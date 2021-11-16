Сыктывкар, 16 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончался вакцинированный пациент. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

«Пациенту было далеко за 65 и у него был очень тяжелый инсулинозависимый сахарный диабет», — сообщил Уйба.

Напомним, первому скончавшемуся от ковида пациенту, прошедшему вакцинацию, был 81 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми ковид был диагностирован сорока привитым.