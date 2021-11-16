Нижний Новгород, 16 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Комиссия ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по контролю в сфере закупок признала необоснованной жалобу ООО «Просперити» (Санкт-Петербург) на условия конкурса с ограниченным участием по выбору подрядчика проекта и строительства продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Алексей Трефилов Нижегородское метро

Жалоба была подана в отношении заказчика — МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) и уполномоченного органа — ГКУ «Центр размещения заказа Нижегородской области». Заявитель посчитал, что его законные права нарушены, поскольку заказчик и уполномоченный орган ненадлежащим образом установили порядок оценки заявок участников закупки по показателю «Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров)» критерия «Квалификация участников закупки"в конкурсной документации.

Изучив конкурсную документацию, комиссия пришла к выводу, что действия заказчика и уполномоченного органа не противоречат положениям закона о контрактной системе и постановлению правительства РФ «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Жалоба признана комиссией необоснованной, а процедура выбора подрядчика возобновлена.

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс с ограниченным участием в электронной форме по выбору подрядчика продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде был объявлен 1 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 35,584 млрд рублей. Подрядчик должен проработать варианты маршрута метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» с промежуточной станцией «Оперный театр» («Площадь Свободы»). Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Проект будет реализован в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018 — 2030 годы».

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 ноября текущего года.

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