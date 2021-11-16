Нижний Новгород, , 18:15 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин задержан по подозрению в коррупции, сообщает 16 ноября пресс-служба Нижегородского областного управления СУ СК.

Коррупция

Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — указано в сообщении пресс-службы регионального СУ СК.

Подробности дела не сообщаются.

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