16 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:38 — REGNUM Заявление главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что после проигрыша российской команды в матче с Хорватией он раздумывает над уходом со своего поста, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«Атаковать надо было, а не отсиживаться в глухой обороне! После гола вон как заиграли. Карпин — самый лучший тренер всех времён в нашей команде, дай Бог ему здоровья! Пусть продолжает свою деятельность на этом посту, у всех бывают ошибки! С уважением к Карпину!» — обращается Артур Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что футбол стал серьёзным камнем преткновения для нашей страны, потому что долгие годы сборная была источником заработка для именитых тренеров, а теперь тот, кто решил реально взяться за команду, видит, сколь много накопилось проблем за долгое время.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«Это ещё раз подчеркивает глубокий кризис в российском футболе. Виновных нужно обязательно показать общественности и наказать. Необходимо сделать выводы из проигрыша, исправить и одержать победу в будущем», — написал Sergey B.

Некоторые комментаторы отмечают, что нельзя бросать сборную России по футболу в этот непростой момент. Граждане убеждены, что сильный тренер никогда не бросит свою команду, даже если она не оправдывает возложенных на неё надежд.

«Быстро сдулся. Взялся — иди до конца! А то на полпути сборную бросать собрался. Ишь ты, нельзя так!» — считает Влад Ж.

Часть людей считает, что Карпин ещё слишком мало времени провёл в сборной, чтобы ставить на себе как на тренере крест. Нужно время, и тогда команда однозначно покажется себя с лучшей стороны, пишут граждане.

«Настоящий мужик всем показывает кулак и никуда не уходит, наоборот, бьётся до конца. Критики — это те люди, которые всегда знают, как играть, но не могут! Работайте и всё у вас получится! Нам нужен честный футбол!» — указывает Елена З.

Ряд пользователей указывает на то, что Карпин пока не добился серьёзных позитивных результатов, работая со сборной, но тем не менее болельщики уже успели полюбить его честность и преданность футболу.

«Блин, пока другие тренеры, словно пиявки, присасываются к прибыльному местечку, Карпин уйти хочет. Сразу видно, что ему не плевать на проигрыш своей команды, очень переживает. Он тут не за бабки, а за реальную идею. Нельзя его упускать! Может быть, это последний тренер, который способен нашу сборную привести на пьедестал!» — отмечает Александр Л.

Нашлись и те, кто убеждены, что Карпин — один из лучших тренеров, который только мог достаться российской сборной, поэтому ему нужно дать время, чтобы сделать из этой команды — команду мечты.

«Скажите честно: когда мы узнали соперников по группе, кто-то думал, что мы будем играть последний матч за первое место с Хорватией? И нам даже достаточно будет и ничьей. Кто-то об этом думал вообще тогда, когда жеребьёвка прошла? А когда великий усатый проиграл словакам, кто-то думал хотя бы о втором месте? Да никто, как сейчас помню, все писали о 3−4-мместе. Валера, не пори горячку, выдохни и продолжай работать, тебе, по крайней мере, не всё равно на то, что с российской сборной происходит, видно, как ты полностью погружен, все нормальные болельщики с тобой!» — пишет Алексей З.

Напомним, 15 ноября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу» о том, что после проигрыша российской команды в матче с Хорватией он раздумывает над уходом со своего поста. По его мнению, российские футболисты показали недостойную игру и сильно его разочаровали.