Курчатов, Курская область, , 18:12 — REGNUM В Курчатовском районе Курской области с поличным был пойман браконьер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Косуля Kurganobl.ru

Сотрудники областного комитета природных ресурсов в ходе рейда на территории охотничьих угодий Курчатовского заметили охотничьих собак, которые преследовали косулю, а затем обнаружили и двух охотников. Один из них в этот момент убил выбежавшую из леса косулю. От инспекторов мужчина убежал в лес.

Сотрудники областного комитета природных ресурсов, ГИБДД и полиции установили личность стрелявшего. Составлен протокол о нарушении Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России. Материалы переданы в ОМВД по Курчатовскому району. Браконьеру будет предъявлен иск о возмещении ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду.