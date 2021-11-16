Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 51-летняя женщина заподозрена в убийстве своего бывшего супруга. Об этом сообщает областное управление СКР.

Кровь

Преступление произошло в Верх-Исетском районе города. По данным следствия, 13 ноября днём оба распивали алкоголь в с квартире на улице Ясная. Между ними возник конфликт. В итоге гражданка ударила мужчину 1964 года рождения ножом. Удар оказался смертельным. Сейчас женщина арестована.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, вместе с бывшими супругами дома был их сын. Он услышал шум на кухне и увидел, что отец в крови. Затем все вместе пытались остановить кровотечение, юноша вызвал скорую помощь, но у мужчины оказалась повреждена крупная артерия и он умер от кровопотери.