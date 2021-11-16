Берлин, 16 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Нынешней зимой «Северный поток — 2» функционировать не будет, заявил 16 ноября заместитель председателя партии «Союз 90/Зелёные» Оливер Кришер в интервью Rheinische Post.

Paula Schramm Протестная акция «Союза-90 — Зелёных» в ФРГ

Комментируя решение германского регулятора отсрочить сертификацию СП-2, Кришер заявил, что газопровод «не нужен», а Москва и Герхард Шрёдер «хитрят».