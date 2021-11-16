Москва, , 19:53 — REGNUM Группа компаний ГПМ КИТ опубликовала трейлер фильма под названием «На близком расстоянии». Об этом 16 ноября пишет издание «Канобу».

Мировая пандемия Александр Куликов © ИА REGNUM

По данным СМИ, режиссёром драмы выступил Григорий Добрыгин. Главные роли в фильме исполнили актриса Ксения Раппопорт и непрофессиональный актёр Нурбол Кайратбек.

Добавим, что события в фильме происходят во время пандемии — главная героиня находит под дверью лежащего без сознания курьера из Средней Азии, после чего решает забрать его к себе домой. Премьера киноленты состоится 2 декабря 2021 года.

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