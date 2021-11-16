Москва, 16 ноября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Группа компаний ГПМ КИТ опубликовала трейлер фильма под названием «На близком расстоянии». Об этом 16 ноября пишет издание «Канобу».

Александр Куликов ИА REGNUM Мировая пандемия

По данным СМИ, режиссёром драмы выступил Григорий Добрыгин. Главные роли в фильме исполнили актриса Ксения Раппопорт и непрофессиональный актёр Нурбол Кайратбек.

Добавим, что события в фильме происходят во время пандемии — главная героиня находит под дверью лежащего без сознания курьера из Средней Азии, после чего решает забрать его к себе домой. Премьера киноленты состоится 2 декабря 2021 года.