Новосибирск, 16 ноября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 ноября, от коронавируса вакцинировано первым компонентом — 1 059 393 человека, завершили курс вакцинации 880 040 новосибирцев. Об этом сообщило региональное правительство.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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На территории области развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в регион доставили очередные две партии вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт».