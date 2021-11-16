Шабац, , 18:53 — REGNUM Сербия намерена до конца 2021 года выделить 10 млн евро помощи спортивным клубам. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 16 ноября.

Александр Вучич Predsednik.rs

По словам Вучича, в первую очередь государство планирует поддержать волейбол, гандбол и водное поло. Также часть денег уйдет на развитие единоборств.

Вучич уточнил, что денежные средства будут обеспечены из запасов бюджета.

Напомним, что ранее футболисты сербской сборной получили от государства миллион евро за побуду над сборной Португалии и выход в финальную часть Чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Футболисты решили перечислить эти деньги на лечение больных детей.