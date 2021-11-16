Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Госстройнадзор одобрил реконструкцию кузницы и конюшни Аракчеевских казарм на Шпалерной улице в центре Петербурга под музейно-выставочный комплекс. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба городского правительства.

Дни Февральской Революции. Шпалерная улица. Фото Бр. Булла

«Они (выставочные залы) будут предназначены для временных экспозиций различной тематики с учетом возможности установки и частой смены выставочных конструкций. Кроме этого, для посетителей этого выставочного пространства в здании предусмотрены залы для проведения презентаций, вестибюль, гардероб и другие вспомогательные и служебные помещения», — сообщает пресс-служба.

Построенное во второй половине XIX века, одноэтажное здание долгое время служило кузницей и принадлежало офицерской кавалерийской школе (Аракчеевские казармы). Проект реконструкции этого объекта сохранит пространственные сооружения и внешний вид построек. В ходе проекта планируется разобрать поздние пристройки для восстановления габаритов крыш.

Будущее музейно-выставочное пространство расположится на территории 1901,5 кв. метров. Работы по реконструкции объектов планируют завершить к 15 ноября 2022 года.

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