16 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации Nord Stream AG (оператор «Северного потока — 2») без права вето.

Оксана Переможенко, , 18:41 — REGNUM Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко анонсировал участие возглавляемой им компании в сертификации Nord Stream AG (оператор «Северного потока — 2»). Об этом 15 ноября Витренко сообщил в своём видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь в пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии уточнили, что «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации без права вето.

«Допущенные стороны имеют процессуальные права, в том числе право заявлять свое мнение. Права вето это не подразумевает», — добавили в пресс-службе Федерального сетевого агентства.

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и «Запрещённая Украина». Многие указали на то, что участие украинской стороны в сертификации Nord Stream AG не будет влиять на процесс и будет по сути формальным присутствием представителей Украины.

«Ну хоть в зрительном зале посидят!» — смеется Игорь.

«Короче говоря, дадут позаглядывать в окна», — добавил 217ir398.

«Радость-то какая! Большие дяди разрешили постоять на крылечке, поглазеть в окошко…» — иронизирует Олег.

«Перемога с привкусом зрады», — написал R Ro.

Юрий Витренко Mpe.kmu.gov.ua

«Зря они… Недооценивают. Эти придурки притащат кусок трубы, начнут орать, блокировать трибуну, поджигать покрышки и так далее…» — отметил Artemidon.

«Да говорил же, взяли их просто, чтобы они посмотрели, как взрослые дяди и тёти бизнес делают, посидят в коридоре. Да и чтобы не ныли», — отреагировал Soldr.

«Ну допустили. Соблюли букву закона. А потом сертифицируют, соблюдая букву закона. Это бизнес, ничего личного», — пишет Юрий С.

«Прям распирает гордость за Витренко!!! А требование рот не открывать и руками ничего не трогать, то всё мелочи. Зато совместное фото после сертификации СП можно будет записать в свой актив», — добавил Виктор.

«Мальчик, водочки нам принеси (с)», — смеется Marko M., цитируя фразу из фильма «Брат 2».

«Ну в коридоре постоят, и то хорошо», — написал один из комментирующих.

«Бросили кость, чтобы сильно не стонали. Ну пусть срамятся ещё больше», — отреагировала Анжелика.

«Надо было еще и Зельценфюрера (президента Украины Владимира Зеленского, актера и юмориста — О. П.) пригласить, так сказать, развлечь деловых людей…» — иронизирует Влад В.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Витренко будет лично разносить почтенной публике кофе и бутерброды?» — смеется Tais.

«Вето не будет, но будет мнение», — подчеркнул Sergey K.

«Пока паны кушают за столом, украинская чернь будет наблюдать у стенки», — пишет Николай Ж.

«Почтальон Печкин: «У меня есть посылка для вас. Только я её не отдам. Потому что у вас документов нету». Это из той же оперы», — подытожил Mangust Last.

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