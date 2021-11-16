Село Енотаевка, Астраханская область, , 18:02 — REGNUM В Астраханской области 30-летний житель села Енотаевка предстанет перед судом по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, 9 октября мужчина после ссоры со своей супругой создал страницу в социальной сети, а затем разместил фотографии интимного характера с её участием, нарушив право на неприкосновенность частной жизни, гарантированное Конституцией Российской Федерации.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Расследование завершено, дело направлено в суд.