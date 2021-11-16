Махачкала, , 18:03 — REGNUM В Дагестане отравились лекарственным препаратом двое детей в возрасте трех и пяти лет. Обоих лечили на дому родные. Однако доза лекарства, по предварительным данным, была превышена, из-за чего могло произойти отравление, сообщили 16 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

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В ведомстве также сообщили подробности инцидента. Одного из детей в коме доставили в Бабаюртовскую районную больницу 12 ноября, второй ребенок скончался по дороге в медучреждение. По словам родителей, они самостоятельно лечили детей антибиотиками от воспаления верхних дыхательных путей по назначениям терапевта больницы Хасавюртовского района. Переехав к родителям в Бабаюртовский район, родные не стали обращаться к врачам и продолжили лечение на дому, однако превысили дозу препарата, и детям стало плохо.

«По ошибке антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая явилась токсичной для детей»,— говорится в сообщении минздрава.

Врачам удалось выходить трехлетнего ребенка, он трое суток был подключен к аппарату ИВЛ и находился под контролем местных врачей и детского реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф. В настоящее время его состояние улучшилось, он переведен из реанимации в отделение. Жизни пострадавшего малыша ничего не угрожает.