Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Жители Петербурга, общественные активисты при поддержке прокуратуры города защитили Муринский парк в Калининском районе, часть которого пытались передать под застройку владельцам спортивного комплекса. О решении суда в защиту парка 16 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Муринский парк в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Во время заключительного заседания по иску о признании недействующими положений Закона Петербурга № 430−85 «О зеленых насаждениях общего пользования» (в редакции от 17 мая 2021 года) и как следствие, признании незаконной передачи участка территории Муринского парка под строительство второй части спортивного комплекса ООО «Анна Нова», выступил заместитель прокурора Петербурга Александр Чубыкин.

В суде было установлено, что 28 августа 2018 года между коммерческой организацией и комитетом имущественных отношений Петербурга на инвестиционных условиях строительства спортивного объекта заключен договор аренды земельного участка на Гражданском проспекте. Однако позже, на основании заключения прокурора, участвующего в деле, Санкт-Петербургский городской суд 9 июня 2020 года признал частично недействующим постановление правительства Петербурга в части отнесения спорного земельного участка к зоне спортивных сооружений.

«С учетом позиции надзорного ведомства земельный участок отнесен к зоне рекреационного назначения — зеленых насаждений общего и ограниченного пользования с включением объектов инженерной инфраструктуры», — уточнили в прокуратуре.

Решение горсуда было оставлено без изменения апелляционным определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 2 сентября 2020 года и определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 21 апреля 2021 года.

«Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» включил спорный земельный участок в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования, что исключает строительство на нем объекта недвижимости, — пояснили в пресс-службе прокуратуры. — Установление статуса земельного участка, находящегося в городской собственности, относится к компетенции субъекта Российской Федерации — города федерального значения Петербург и не противоречит действующему законодательству».

С учетом заключения прокурора Санкт-Петербургский городской суд отказал ООО «Анна Нова» в удовлетворении исковых требований. Муринский парк сохранит свою зелёную территорию.

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