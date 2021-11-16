Сыктывкар, 16 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 40 пациентов, завершивших ковид-вакцинацию. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Https://pixabay.com Стоп ковид

«Из этих сорока человек 36 переносят заболевание легко, четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 15 ноября в Коми ковид диагностировали 375 пациентам.