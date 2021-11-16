Тюмень, , 17:54 — REGNUM В Тюменской области с начала ноября специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверено 483 объекта на предмет соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности для предупреждения распространения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ограничение Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Из проверенных организаций более половины, или 252 объектов, нарушили противоэпидемиологические правила. По всем фактам возбуждены административные дела, составлены протоколы. Проверки будут продолжены.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с полицией продолжает проверки соблюдения режима изоляции на дому гражданами, находящимися в контакте с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на 16 ноября 2021 года зафиксировано четыре очага коронавирусной инфекции.

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